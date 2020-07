Ihr Baby ist da! Vor einigen Monaten hatte die YouTuberin Mirellativegal ganz überraschend bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Damals befand sie sich bereits im siebten Schwangerschaftsmonat – lange konnte es also nicht mehr dauern, bis sie ihren Sprössling in die Arme schließen darf. Als es die letzten Tage auf ihren Social-Media-Kanälen eher ruhig um die Nürnbergerin geworden war, vermuteten bereits einige Fans, dass es nun endlich so weit ist. Und das bestätigt die 27-Jährige jetzt auch freudig: Mirellas Baby hat das Licht der Welt erblickt!

An ihrem gestrigen Geburtstag ließ die Influencerin in ihrer Instagram-Story die Katze aus dem Sack: "Wie schon viele vermutet haben, habe ich vor Kurzem auch einen anderen Geburtstag gefeiert: nämlich den meines Kindes. Ich bin jetzt 27 und Mutter einer ganz tollen Tochter." Wie die Kleine heißt, deren Fuß man in dem Video sah, behielt sie allerdings noch für sich. Außerdem kündigte Mirella an, dass sie jetzt erst einmal eine Babypause einlegen wird und sich nur noch spärlich auf den sozialen Netzwerken blicken lassen will. "Ich nehme mir einfach eine Auszeit und melde mich, wenn ich wieder was zu berichten habe, das nichts mit schmerzenden Brustwarzen oder lauten Babypupsen zu tun hat", ergänzte sie.

Schon zuvor hatte ihre Community nicht viel über die Schwangerschaft von Mirella mitbekommen. Dazu hatte sich der Web-Star jedoch bewusst entschieden: "Ich dachte am Anfang, ich will es erst mal für mich behalten, weil ich Sachen erst mal für mich erleben will und nicht Input und Feedback zu meiner Schwangerschaft haben will", erklärte sie in einem YouTube-Video.

Instagram / mirellativegal Mirellativegal mit Babybauch

Instagram / mirellativegal Mirellativegal, YouTube-Star

Instagram/mirellativegal Mirella von Mirellativegal, Mai 2020



