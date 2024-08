Nach Geburt: Mirella Precek spricht ehrlich über Anfangszeit

Mirella Precek hat vor Kurzem ihr zweites Baby auf der Welt gebracht. Langsam findet die YouTuberin wieder zurück in ihren Alltag und versorgt ihre Fans mit neuem Content. Nun gab Mirella ihren Followern in ihrer Instagram-Story ein sehr ehrliches Update zur Zeit nach der Geburt ihres Kindes. "Es ist unfassbar anstrengend und herausfordernd", gesteht sie und ergänzt: "Die Anfangszeit war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben mitmachen musste."

Mirella erklärt, dass die Geburt sehr "traumatisch" für sie gewesen sei und sie sich kaum daran erinnern könne. Hinzu komme, dass ihr Baby "kein Anfängerbaby" sei, was sie trotz der Unterstützung ihres Partners jeden Tag an ihre Grenzen kommen lasse. Auch wenn es ihnen jetzt gut geht, scheint es der Podcasterin sehr wichtig zu sein, ihre authentischen Gefühle zu teilen. "Ich habe mir gerade in der Anfangsphase nichts sehnlicher gewünscht als von anderen Müttern zu hören, dass sie auch ein anstrengendes Kind haben, dass es auch nicht so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben", betont Mirella und fügt hinzu: "Und hier bin ich und sage euch das."

Ende April hatte sich die Nürnbergerin aus den sozialen Medien in ihre Babypause zurückgezogen. Ursprünglich war ihr Social-Media-Comeback spätestens für den 1. September geplant, doch schon Ende Juli meldete sich Mirella bei ihren Followern zurück. "Scheiße, ich muss ja posten, dass ich wieder aus der Babypause zurück bin. Das muss jetzt natürlich besonders witzig und kreativ und toll sein." Ihre Community schien die 31-Jährige sehr vermisst zu haben und zeigte sich wegen ihrer unerwartet frühen Rückkehr mehr als begeistert: "Bei manchem Trash-TV-Moment habe ich mir gedacht: 'Was würde Mirella wohl dazu sagen?' Schön, dass du wieder da bist!"

Instagram / mirellativegal Mirella Precek im September 2022

Instagram / mirellaprecek Mirella Precek im Juli 2024

