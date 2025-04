YouTuberin Mirella Precek spricht offen über ihre Sexualität

Mirella Precek, alias mirellativegal, hat kaum Geheimnisse vor ihren Followern. In einem aktuellen YouTube-Video reflektiert die 31-Jährige, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat. Dabei spricht sie auch so offen wie nie zuvor über ihre Sexualität. "Ich glaube, ich stehe auch auf Frauen. Ich bin ganz ehrlich", plaudert die Trash-TV-Liebhaberin aus. Diese Erkenntnis sei für sie nichts Neues: "Ich wusste schon immer, dass ich Frauen gut finde. [...] Ich spüre das tief in mir drinnen, dass ich auch mit einer Frau sehr glücklich sein könnte und eine tolle Beziehung führen könnte."

Die Nürnbergerin lebt schon seit Jahren in einer Beziehung mit einem Mann, dessen Identität sie allerdings aus der Öffentlichkeit heraushält. Mirellas Offenheit gegenüber ihrer Sexualität soll daran nichts ändern. Die zweifache Mutter erklärt: "Ich möchte dieser Erkenntnis jetzt nicht nachgehen. [...] Ich bin eine Frau in einer heterosexuellen Beziehung, die monogam ist." Für die YouTuberin ist ihr Geständnis dennoch eine große Sache. Sie habe davon bislang nicht mal ihren Freundinnen erzählt, verrät die Autorin.

Mirella teilt viele Einblicke in ihr Leben im Netz, doch die Comedienne weiß auch, wo ihre Grenzen sind. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes bat sie ihre Community zum Beispiel, auf Kommentare zu ihrem Äußeren zu verzichten. "Einfach heute mal keinen Körper kommentieren und bewerten", empfahl sie ihren Followern auf Instagram. Der Rotschopf sei von dem Fokus auf seinen Körper erschöpft. "Ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe und jede [Mutter] darf nach einer Geburt so aussehen, wie sie halt aussieht", stellte die Süddeutsche klar.

Instagram / mirellaprecek Mirella Precek und ihr erstes Kind

Instagram / mirellaprecek Mirella Precek im September 2024