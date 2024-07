Fans freuen sich: Mirella Precek ist aus Babypause zurück!

Ende April verabschiedete sich die schwangere Mirella Precek mit den Worten "Wir sehen uns spätestens am 1. September wieder!" in ihre Babypause. Nun können sich die Fans der YouTuberin freuen, denn sie meldet sich früher als gedacht auf Instagram zurück! Mirella postet ein Video, in dem sie zum Einstieg sagt: "Scheiße, ich muss ja posten, dass ich wieder aus der Babypause zurück bin. Das muss jetzt natürlich besonders witzig und kreativ und toll sein." Daraufhin tanzt sie vor einem Greenscreen zu einem Song, den sie von ihrem Management zum Geburtstag bekommen habe. "Mirella Superstar, du bist unser Licht", lautet eine Zeile des AI-generierten Titels. Da muss die Nürnbergerin selbst schmunzeln und verweist darauf, doch lieber ein Bild zu posten. Gesagt, getan! "Da poste ich lieber ein Selfie von mir. Falls ihr vergessen habt, wie ich aussehe. Was hab ich verpasst?", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Ihre Fans scheinen Mirella schmerzlich vermisst zu haben. "Bei manchem Trash-TV-Moment habe ich mir gedacht: 'Was würde Mirella wohl dazu sagen?' Schön, dass du wieder da bist!", heißt es in einem der zahlreichen Kommentare, mit denen ihre Follower die nun zweifache Mama auf der Social-Media-Plattform wieder willkommen heißen. Auch in ihrer Story begrüßt die 31-Jährige ihre treue Community. Zu der Geburt ihres zweiten Kindes äußert sich Mirella nicht direkt. Mit den Worten "Da bin ich wieder – gesund und munter und voller Motivation. Uns geht es allen gut" gibt sie lediglich einen kleinen Hinweis darauf, dass das Baby auf der Welt ist und alles problemlos verlaufen ist.

In ihrer Story verrät Mirella auch, was sie für die kommende Zeit geplant hat. Bereits in dieser Woche startet sie ihr Comeback mit ihrem Podcast "Mir relativ egal", von dem ab sofort wieder wöchentlich eine Folge veröffentlicht werden soll. Auf ihre beliebten YouTube-Videos, in denen die Entertainerin verschiedenste Reality-TV-Formate kommentiert, müssen ihre Fans noch etwas länger warten. "Zwei Kinder sind gefühlt tausend Kinder", erklärt Mirella und spielt dabei darauf an, dass ihr Neugeborenes ihr aktuell einiges abverlangt. Die Influencerin plane allerdings ab September wieder ein Video pro Woche auf dem Videoportal hochzuladen. Darin wolle sie zunächst auf ihre diesjährigen Reality-TV-Highlights eingehen, bevor sie sich wieder einem spezifischen Format widmet.

Instagram / mirellaprecek Mirella Precek im Winter 2023

Instagram / mirellativegal Mirella Precek im September 2022

