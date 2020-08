Mirella Precek, besser bekannt als Mirellativegal, zeigt endlich ihre süße Tochter! Die deutsche YouTuberin ist vor Kurzem Mutter geworden. Anfang Juli verkündete sie, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat – das genau Datum und den Namen behielt die 27-Jährige aber bisher für sich. Auch von einem Foto fehlte auf ihren Social-Media-Profilen bis jetzt jede Spur. Nun hat sich Mirella dazu entschieden, ihre erste Aufnahme mit ihrem Wonneproppen zu teilen – und glücklicher hätte die frischgebackene Mama darauf wirklich nicht strahlen können!

Ihr neuester Instagram-Post zeigt eine entspannte Mirella, die draußen im Grünen ihr Töchterchen an sich drückt. Tatsächlich ist das Foto beim Stillen entstanden, wie sie in der Beschreibung unter dem Foto erklärt: "Still and chill", schreibt Mirella. In ihrer Story berichtete sie außerdem über ihre Erfahrungen mit dem Geben der Brust. Denn bei ihr hat nicht direkt alles reibungslos geklappt: "Der Anfang war ein bisschen schwierig, weil ich einfach nicht wusste, wie es funktioniert. Ich hatte direkt am Anfang wunde Brustwarzen, weil ich das Kind nicht richtig angelegt habe. Das ist natürlich sehr unangenehm, weil man ja immer weiter stillt", erklärte sie. Gerade wenige Tage nach der Geburt, in denen auch die Hormone verrückt spielen, hätte sie das ziemlich fertig gemacht.

Um in ihre neue Rolle als Mama hineinzuwachsen, hat sich Mirella zunächst einmal eine ordentliche Social-Media-Pause gegönnt. Erst jetzt, wo entzündete Brustwarzen oder Milchstau der Vergangenheit angehören, ist sie wieder auf Instagram aktiv. Was ihren YouTube-Content angeht, müssen sich ihre Follower aber noch ein bisschen gedulden. Um sich nicht zu überarbeiten, hat Mirella angekündigt, erst nach und nach wieder Content zu produzieren.

Anzeige

Instagram / mirellativegal Mirellativegal, YouTube-Star

Anzeige

Instagram/mirellativegal Mirella von Mirellativegal, Mai 2020

Anzeige

Instagram/mirellativegal Mirella von Mirellativegal, Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de