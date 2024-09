Mirella Precek will keine Kommentare zu After-Baby-Body

Mirella Precek meldete sich Ende Juli aus ihrer Babypause zurück und verkündete die Geburt ihres zweiten Kindes. Nach und nach kehrt die Influencerin in ihren Alltag zurück und versorgt ihre Fans wieder fleißig mit neuem Content. Neben ihren gewohnten Reaktionsvideos zu diversen Reality-Formaten gibt sie ihren Followern auch kleine Einblicke in ihr neues Dasein als Mutter. In einer Story auf Instagram spricht Mirella nun ein Thema an, mit dem viele frisch gebackene Mamas zu kämpfen haben. "Ich habe gerade ewig überlegt, was für ein Foto ich mache, um irgendwie nicht 'zu dick' oder 'zu dünn' oder irgendwas auszusehen", schreibt sie zu einem Spiegel-Selfie aus dem Fitnessstudio und ergänzt: "Aber ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe und jede [Mutter] darf nach einer Geburt so aussehen, wie sie halt aussieht."

Dabei scheint Mirella nicht nur von negativen Kommentaren bezüglich ihres After-Baby-Bodys zu sprechen. Die 31-Jährige betont im Zuge dessen, dass sie "jetzt wirklich keine Komplimente oder Aussagen" zu ihrem Körper lesen wolle. "Einfach heute mal keinen Körper kommentieren und bewerten", appelliert Mirella klar und deutlich an ihre Follower. Stattdessen habe sie allerdings nichts gegen ein paar nette Worte zu ihrem Podcast "Stets bemüht" oder ihrem neuen YouTube-Video einzuwenden.

Wenn es um ihre persönlichen Erfahrungen und Ansichten geht, nimmt Mirella bekanntlich kein Blatt vor den Mund. So gab die Internetbekanntheit ihren Fans im August ein sehr transparentes Update zu den ersten Wochen mit ihrem zweiten Nachwuchs. "Die Anfangszeit war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben mitmachen musste", bekannte sie in ihrer Instagram-Story und erklärte, dass die Geburt sehr "traumatisch" für sie gewesen sei. Mirella habe sich selbst oft gewünscht, solch ehrliche Einblicke zu bekommen. Dadurch wolle sie anderen Müttern zeigen, dass sie mit ihrer Überforderung nicht allein sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / mirellaprecek Mirella Precek im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mirellativegal Mirella Precek im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige