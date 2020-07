Was ist mit Mickey Madden (41) los? Als Gründungsmitglied und Bassist der Rock-Pop-Band Maroon 5 feiert der Musiker bis heute große Erfolge. Der Formation um Frontmann Adam Levine (41) gelang mit Hits wie "This Love" oder "She Will Be Loved" der internationale Durchbruch. Jetzt dürfte die musikalische Karriere des Bandmitglieds jedoch erst mal zweitrangig werden: Bei Mickey klickten am Wochenende die Handschellen nach einem angeblichen Vorfall von häuslicher Gewalt!

Vergangenen Samstag soll der 41-Jährige verhaftet worden sein – so geht es aus Ermittlungsakten hervor, die People vorliegen. Er sei daraufhin nach der Hinterlegung einer Kaution von knapp 45.000 € zwar wieder freigelassen worden, muss aber am 29. September vor Gericht erscheinen. Es sei bisher nur bekannt, dass es in der Anklage um Gewalt in der Partnerschaft gehe.

Ein Sprecher von Maroon 5 gab gegenüber People ein Statement zu dem Vorfall ab. "Wir sind zutiefst erschüttert über diese enttäuschende Nachricht", so der Vertreter der Band. Seine Bandkollegen würden nun auf weitere Informationen warten und die Sache sehr ernst nehmen. "Im Moment lassen wir aber allen beteiligten Personen den Raum, die Dinge erst mal durchzuarbeiten", wurde weiterhin erklärt.

Getty Images Mickey Madden im Jahr 2013

Getty Images Mickey Madden, Adam Levine und James Valentine von Maroon 5 im Jahr 2014

Getty Images Maroon 5 im Jahr 2013



