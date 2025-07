Vergewaltigungstexte: Schwere Vorwürfe gegen Mickey Madden

Mickey Madden (46), bekannt als ehemaliges Mitglied der Band Maroon 5, steht im Mittelpunkt schwerer Vorwürfe. Seine Ehefrau Kate Bowman erhebt laut TMZ in einer gerichtlichen Verfügung Anschuldigungen gegen ihn, die von häuslicher Gewalt bis hin zu unangemessenem Verhalten mit Minderjährigen reichen. Am 21. Juli, so berichtet Kate, habe ein Fremder sie auf angebliche eindeutige Nachrichten von Mickey hingewiesen, in denen unter anderem von Vergewaltigungsfantasien die Rede war. Als sie Mickey damit konfrontierte und sein Handy an sich nahm, soll er gewalttätig geworden sein und sie mehrfach attackiert haben, bevor sie schließlich fliehen konnte.

In den gerichtlichen Dokumenten schildert Kate verstörende Details über den Vorfall: Verfolgt und bedroht, habe sie Schutz zwischen geparkten Autos gesucht, während sie die verstörenden Inhalte auf seinem Handy durchging. Laut ihrer Aussage entschuldigte sich Mickey später für sein Verhalten und teilte ihr mit, dass er sich in eine Klinik zur Behandlung einer angeblichen Sexsucht begeben werde. Dennoch fühlt sich Kate weiterhin bedroht und hat aus Angst vor erneuten Übergriffen eine einstweilige Verfügung erwirkt, die Mickey verbietet, sich ihr und ihrer Arbeitsstelle zu nähern. Eine Entscheidung über ihren Antrag, dass er aus ihrem gemeinsamen Zuhause ausziehen müsse, steht noch aus.

Mickey, der als Bassist zum Erfolg von Hits wie "This Love" und "She Will Be Loved" beitrug, hatte bereits in der Vergangenheit Negativschlagzeilen gemacht. Vor einiger Zeit wurde er aufgrund eines Vorfalls häuslicher Gewalt verhaftet. Innerhalb der Musikindustrie galt er früher als gefeierter Star, doch Vorfälle aus seinem Privatleben überschatten seine Karriere zunehmend. Kate beschreibt ihren fast fünfjährigen Ehealltag als geprägt von Kontrolle, was sie nun zu durchbrechen versucht. Noch bleibt unklar, wie sich die aktuellen Entwicklungen weiter entfalten werden.

Getty Images Mickey Madden im Jahr 2013

Getty Images Maroon 5 im November 2018

Getty Images Mickey Madden, Bassist von Maroon 5, im Jahr 2014