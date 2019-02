Es wurde ziemlich heiß! Diese Nacht fieberte wieder ein Millionenpublikum beim Superbowl mit, als es hieß: Los Angeles Rams gegen die New England Patriots. Neben dem Spiel gab es natürlich auch in der Halbzeit wieder einiges zu sehen. Headliner Maroon 5 heizten den Footballbegeisterten ordentlich ein – und das nicht nur mit ihrer Musik. Frontman Adam Levine (39) zeigte bei seinem Auftritt viel nackte Haut.

Die Band Maroon 5 begann mit ein paar älteren Hits, um die Stimmung langsam anzuheizen. Und mit zunehmender Begeisterung der Zuschauer verlor auch Sänger Adam mehr und mehr Zurückhaltung – bis er am Ende des Songs "Moves Like Jagger" ganz ohne Shirt dastand. Ganz zur Freude der weiblichen Fans. Die kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.

Einen kurzen Gastauftritt gab es von den beiden Künstlern Travis Scott (26) und Big Boi (44), die jeweils eine kurze Version ihrer Hits "Sicko Mode", beziehungsweise "The Way You Move", performten. Doch die Scheinwerfer schwenkten immer wieder zurück auf den tätowierten Künstler – kein Wunder, bei diesem durchtrainierten Körper.

Getty Images Adam Levine beim Super Bowl

Anzeige

Getty Images Maroon 5 mit Big Boi und Travis Scott beim Super Bowl

Anzeige

Getty Images Adam Levine in der Halbzeitshow des Super Bowl

Anzeige

Was sagt ihr zum Shirtless-Auftritt von Adam? Richtig heiß! Nicht mein Geschmack! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de