Führt Beauty & The Nerd-Kandidat Illya etwa alle an der Nase herum? Seit Wochen kämpft der Informatik-Student zusammen mit seiner Beauty Kim in dem Trash-Format um den Sieg und legte dabei bereits eine beachtliche Transformation hin: Vom Nerd zum smarten Anzugträger. Aber jetzt wird spekuliert, dass der 21-Jährige möglicherweise nur eine Show abzieht – also eine Rolle spielt. Ist das Ganze für Illya tatsächlich nur ein Schauspiel-Job?

Auf der ProSieben-Webseite wird bei der Vorstellung des Blondschopfs kein Geheimnis daraus gemacht, dass dieser bereits TV-Erfahrung hat. Er sei schon als Klein-Darsteller im Fernsehen zu sehen gewesen. Aber wirft man einen Blick in die Kartei seiner Agentur StagePool, fällt auf: Sein Auftritt bei "Beauty & The Nerd" wird in seiner Sedcard tatsächlich als Berufserfahrung aufgelistet – und zwar mit dem Hinweis "Rolle: Nerd."

Außerdem hat er auf den dort veröffentlichten Bildern kaum Ähnlichkeit mit dem Nerd, den er offenbar in dem TV-Format darstellt. Schon 2016 zeigte sich der Computer-Freak ohne Bart – und vor allem in einem schicken Hemd samt Krawatte. Hat er sich für die Dreharbeiten also extra "nerdig" stylen lassen? Was meint ihr? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling

Anzeige

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de