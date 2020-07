Ist Illya zu weit gegangen? Der 21-Jährige musste sich vergangene Woche bei Beauty & The Nerd einem Umstyling unterziehen und war danach kaum wiederzuerkennen – zu seinen Gunsten: Denn seine Beauty Kim schien von seinem neuen Look ganz angetan. Doch das schien bei Illya womöglich falsch angekommen zu sein: Er ging in die Offensive, begann Kim heftig zu befummeln und hat sich sogar auf sie gesetzt, als sie im Bett lag – gegen ihren Willen. Die Zuschauer sind von dieser Aktion alles andere als begeistert!

"Ja Illya. Du wirst Kim auf jeden Fall erobern, wenn du dich auf sie drauf setzt und sie bedrängst, obwohl sie mehr als einmal sagt, dass sie das nicht möchte", schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer beschwerte sich ebenfalls, dass der Brillenträger das Nein seiner Auserwählten zunächst nicht akzeptieren wollte: "Eine Person sollte nie mehr als einmal sagen müssen: 'Geh bitte runter von mir.' Vor allem, wenn es diesen Ton hat." In den Augen eines weiteren Zuschauers habe er mit dieser Aktion sogar seinen Mitstreiter, den sogenannten "Schmuddel-Sven", übertroffen.

Auch wenn die 19-Jährige dem Nerd bereits mehrfach zu verstehen gegeben hat, dass er zu weit gegangen ist, lässt er sich auch nicht entmutigen: "Kim hat mir ja auch selbst gesagt, dass sie mich jetzt attraktiv findet." Doch die Blondine sieht das anders: "Wir verstehen uns so gut, aber mehr ist da nicht."

Anzeige

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd"

Anzeige

Instagram/kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd", April 2020

Anzeige

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de