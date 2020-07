Was für ein verrückter Beauty-Unfall bei Sissy Sheridan! Die Schauspielerin wurde vor ein paar Jahren durch die TV-Show "Chicken Girls" bekannt. Mittlerweile begeistert die 16-Jährige ihre Fans vor allem auf TikTok. Auf der Videoplattform verfolgen schon fast drei Millionen User die Clips der Teenagerin – und die ließ Sissy jetzt an einem sehr seltsamen Missgeschick teilhaben: Ihr wurde aus Versehen ihre Gesichtsmaske ans Ohr gepierct!

Eigentlich wollte sich die Social-Media-Bekanntheit in einem Schmuckgeschäft bloß zwei neue Ohrlöcher stechen lassen. Dabei musste sie ihre Gesichtsmaske tragen – und die war der Ohrlochpistole offenbar im Weg. Ein TikTok-Video zeigt, wie die Gesichtsbedeckung von ihrem Ohr baumelt und Sissy verrät darin unter Tränen: "Die Frau hat mein Ohr an meine Maske gepierct. Ich kann sie nicht abnehmen. Es tut so weh." Die Ohrloch-Panne fiel Sissy offenbar erst im Auto auf, als sie ihre Maske wieder abnehmen wollte.

Mittlerweile ist die 16-Jährige das unerwünschte Accessoire glücklicherweise wieder los geworden. Die schmerzhafte Aktion machte sie zum Netz-Star: Ihr Heul-Video wurde bereits 1,7 Millionen Mal gelikt. Und inzwischen kann Sissy die ganze Sache auch mit Humor nehmen. "Die Moral der Geschichte: Lasst euch eure Ohren nicht während einer Pandemie piercen", kommentierte sie ihr Video.

Anzeige

TikTok / itssissysheridan Sissy Sheridan, TikTok-Star

Anzeige

TikTok / itssissysheridan Sissy Sheridan, TikTok-Star

Anzeige

Getty Images Sissy Sheridan bei der Grace Rose's Fashion Show Fundraiser, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de