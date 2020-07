Die Musikwelt muss Abschied von einer Legende nehmen. Charlie Daniels gehörte seit den 70er-Jahren zu einer festen Größe im Southern Rock, einer Spielart des Country-Rocks. Er gründete die Musikgruppe Charlies Daniel Band, deren größter Erfolg der Song "The Devil Went Down to Georgia" war. Während seiner Karriere arbeitete er mit Musikern wie Bob Dylan (79), Leonard Cohen (✝82) und David Hasselhoff (67) zusammen. Jetzt wurde bekannt, dass der Künstler im Alter von 83 Jahren verstorben ist.

Wie Variety berichtet, starb Charlie am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls in einem Krankenhaus im US-Staat Tennessee. "Als unverblümter Patriot, geliebter Mentor und echter Straßenkämpfer baute Daniels seine Leidenschaft für die Musik in eine Multi-Platin-Karriere und einer Plattform zur Unterstützung des Militärs, unterprivilegierter Kinder und anderer Bedürftiger aus", heißt es in einem Statement. Der US-Amerikaner hatte sich zu Lebzeiten unter anderem für Kriegsveteranen eingesetzt. Er hinterlässt seine Ehefrau Hazel und seinen Sohn Charlie Jr..

Charlie war ein großer Fan des Eishockey-Teams Nashville Predators. In einem Twitter-Post drückte der Verein sein Bedauern über den Tod des Sängers aus: "Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust von Charlie Daniels. Charlie war ein stolzer Fan der Nashville Predators und wir sind so dankbar für seine jahrelange Liebe."

Getty Images Charlie Daniels, 2018

Getty Images Charlie Daniels mit seiner Frau Hazel

Getty Images Charlie Daniels, 2018



