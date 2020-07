In diesem Jahr fährt Amor bei Schwiegertochter gesucht ganz große Geschütze auf – jedenfalls verspricht das seine "rechte Hand" Vera Int-Veen (52)! In einer Woche geht die 13. Staffel des Kuppelformates erneut an den Start und die Kult-Moderatorin kann den Beginn der Show schon jetzt kaum abwarten. Nicht nur der Primetime-Sendeplatz ist neu: Auch der Charakter des Formats soll sich laut Vera verändert haben. Hinzu kommt: Die TV-Junggesellen bringen offenbar echtes Traummann-Potenzial mit!

"Die Jungs in diesem Jahr: Lecker!", versicherte Vera jetzt in einem RTL-Interview und fügte hinzu: "Als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, uh, sind das die für den Bachelor? Das sind sehr gut aussehende, dynamische und charmante Jungs, alle sehr unterschiedlich." Doch dem Publikum werde nicht nur optisch etwas geboten: Dank einer neuen Erzählweise bekomme der Zuschauer viel mehr vom Flirt-Geschehen mit als vorher. "Wir haben unsere Junggesellen diesmal in viele Abenteuer geschickt, sie erleben richtig was mit ihren Frauen und Männern."

Neben den Schwiegermüttern in spe spiele auch Vera selbst künftig eine größere Rolle: "Sonst habe ich ja nur die Liebespost vorbeigebracht, diesmal unternehme ich mit den Mutter-Sohn-Frauen-Gespannen viel mehr. Ich bin also intensiver an den Kupplungsversuchen dabei", verriet die 52-Jährige.

Schwiegertochter gesucht, RTL Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020

TV NOW Die Schwiegermütter der 13. "Schwiegertochter gesucht"-Staffel

TV NOW Andrea und seine Mama Lina, "Schwiegertochter gesucht" 2020



