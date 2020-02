Adieu, alberne Alliteration – Schwiegertochter gesucht hat sich weiterentwickelt! Im Frühjahr 2007 wurde das kultige Kuppelformat erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Seitdem begeistert die Sendung zahlreiche Zuschauer mit einem ganz unverwechselbaren Charme: Neben der Partnersuche der Singles ist die Show auch für die regelrecht rätselhaften Reime bekannt. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Der Sender kündigte an, in der neuen Staffel sämtliche Alliterationen zu streichen!

"Wir haben die ganzen Alliterationen rausgeschmissen, was vielleicht manche Ur-Fans enttäuschen wird", teilte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm TV Wunschliste mit. Generell sollen die neuen Folgen in völlig neuem Glanz erstrahlen: "Allgemein wird die Produktion erwachsener. Wir gehen die Partnersuche absolut ernsthaft an", erklärte er. Dafür sollen auch die Eltern der Junggesellen und Junggesellinnen künftig eine größere Rolle spielen.

Nicht nur der Aufbau soll sich grundlegend geändert haben, sondern auch die Sendezeit: Anstelle des sonntäglichen Vorabendprogramms gehen die ledigen Liebesanwärter ab sofort zur Primetime ab 20:15 Uhr auf Partnersuche. Die einzige Gemeinsamkeit zu den vorherigen Ausstrahlungen wird Moderatorin Vera Int-Veen (52) sein – sie begleitet die Bewerber weiterhin auf ihrem wagemutigen Weg zur großen Liebe!

TV NOW Die Schwiegermütter der aktuellen "Schwiegertochter gesucht"-Staffel

Anzeige

TVNOW NICHT VERWENDEN

Anzeige

TVNOW Vera Int-Veen für die 13. Staffel von "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de