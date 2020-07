Momentan steht bei Maren (28) und Tobias Wolf so einiges auf dem Programm: Das YouTuber-Pärchen wird tatsächlich schon in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern – die werdende Mama ist bereits in der 35. Schwangerschaftswoche und im Hause Wolf laufen die letzten Vorbereitungen für den Nachwuchs auf Hochtouren. Dennoch nehmen sich Maren und Tobi nun eine kurze Auszeit für einen Trip nach Holland, wo sie jetzt ihren dritten Hochzeitstag zelebrieren.

Dass es am 7. Juli einen Grund zum Feiern gibt, verrät die 28-Jährige glücklich auf ihrem Instagram-Profil. "Wow... heute ist unser dritter Hochzeitstag. Seit fast acht Jahren bist du jetzt schon an meiner Seite", beginnt Maren ihre Liebeserklärung und teilt dazu einen aktuellen Paarschnappschuss: "Ich könnte mir ein Leben ohne dich einfach nicht mehr vorstellen! Ich liebe dich!" Nicht nur den Fans gehen diese Zeilen unter die Haut, auch Tobi ist offenbar gerührt und kommentiert den Beitrag seiner Frau mit drei Herz-Emojis.

Obwohl die Netz-Stars mit Baby-Vorbereitungen und Hausbau aktuell eigentlich alle Hände voll zu tun haben, verbringen sie ihr besonderes Liebesjubiläum mit Freunden in den Niederlanden. Dort lassen es sich die zwei so kurz vor der Geburt ihres Sohnemannes in einem Hotel am Stand richtig gut gehen – Besuch im Spa inklusive natürlich.

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobi und Maren Wolf

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Januar 2020

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de