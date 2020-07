Bauch-Konkurrenz für Paola Maria (26)! Die Youtuberin und ihr Ehemann Sascha Koslowski (33) erwarten gerade ihr zweites Kind. Nach Sohnemann Leonardo bekommt das Paar erneut einen Jungen. Mittlerweile ist die Netz-Schönheit in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft angekommen und freut sich über ihren wachsenden Babybauch. Aber nicht nur Paolas Bauch wird immer größer, auch Sascha hat mittlerweile ein kleines Bäuchlein vorzuweisen.

Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige jetzt mehrere Fotos mit Sascha, ihrer Schwester Anna und deren Freund Sebastian. Während des Shootings im Haus der Influencer scheinen die vier richtig viel Spaß zu haben – besonders wegen Saschas Körpermitte: Denn auch der zukünftige Zweifach-Vater hat offenbar in den vergangenen Wochen ein wenig zugelegt. Ein Problem hat Sascha damit aber keineswegs. In den Kommentaren auf eine mögliche Gewichtszunahme angesprochen, bezeichnete er seinen Bauch liebevoll als "WOHLstandsbauchmuskel".

Ob der 33-Jährige aktuell anstelle seiner Frau Heißhungerattacken hat? Denn Schwangerschaftsgelüste kennt Paola in ihrer zweiten Schwangerschaft nicht – und ist darüber ziemlich traurig, wie sie in einem YouTube-Video gestand: "Ich hab nicht so viel Bock auf Süßigkeiten wie bei Leo [...]. Was ja einerseits nicht schlecht ist, aber andererseits vermisse ich das Fressen, wenn ich ehrlich bin."

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski mit seinem Sohn Lenardo, Mai 2020

Instagram / __seba_stian__ Sascha und Paola Maria Koslowski mit Paolas Schwester und deren Freund, Juli 2020

Instagram / paola Paola Maria, YouTube-Star



