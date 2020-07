Paola Maria (26) fällt ihre zweite Schwangerschaft deutlich schwerer als ihre erste. Das machte die YouTuberin erst kürzlich öffentlich. Obwohl sie ihre Zeit als werdende Zweifach-Mama genießt, hat sie auch mit Müdigkeit und Gelenkschmerzen zu kämpfen. Ansehen tut man ihr das auf ihrem Social-Media-Account allerdings nicht. Gerade erst veröffentlichte Paola einen Post, mit dem sie ihre Körpermitte nicht besser hätte in Szene setzen können.

Auf Instagram stellte die Frau von Sascha Koslowski (33) einen Beitrag online, der sie selbst in einem Sommerkleid mit Blumenmuster zeigt. Paola hält auf dem Bild ihren Kopf mit geschlossenen Augen entspannt in Richtung Himmel und umfasst ihren Babybauch so gekonnt, dass er optimal zur Geltung kommt. Dafür gibt es schon alleine in den ersten Stunden, in denen der Post online ist, Zehntausende von Likes und eine Menge begeisterte Kommentare.

So entspannt wie auf dem Bild ist die Influencerin allerdings nicht immer. In einem YouTube-Video gab sie Mitte Juni offen zu: "Ich bin ein Wrack. Nein, Spaß. Ich bin super schlecht gelaunt. Mir fehlen einfach gerade diese Glücksgefühle!"

