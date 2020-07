Auch wenn der diesjährige Pride-Monat bereits vorbei ist, fühlen sich etliche Stars weiterhin dadurch inspiriert, sich zu ihrer Sexualität zu äußern und ihr Coming-out zu feiern. Auch Nicholas Petricca, der Sänger der Band Walk the Moon meldet sich jetzt zu Wort. Die Gruppe feierte 2014 ihren bislang größten Erfolg mit ihrer Single "Shut Up and Dance" – was allerdings noch nicht über deren Frontmann bekannt war, ist, dass er bisexuell ist! Dass der 33-Jährige Männer und Frauen liebt, verkündete er jetzt auf Social Media.

"Ich bin bisexuell. Ich fühle mich zu Männern und Frauen hingezogen, habe Erfahrungen mit Männern und Frauen gesammelt und ich bin stolz darauf", gab Nicholas Anfang Juli auf Instagram preis. Er glaube, dass Sexualität ein Spektrum umfasse, innerhalb dessen sich die meisten Menschen irgendwo zwischen Hetero- und Homosexualität befänden. Sein ganzes Leben sei er als heterosexueller Mann durchgegangen, und das habe ihm ein Dasein voller Privilegien beschert – so habe er etwa keine Beschimpfungen oder Mobbing bezüglich seiner Orientierung erfahren. "Mein Herz ist aber bei so vielen Menschen aus der LGBTQ+-Community, die ganz andere Erfahrungen sammeln mussten als ich", stellte der Bühnenstar schließlich klar.

In der internationalen Musikszene steht er mit seinem Coming-out nicht allein da. Auch der Sänger Pablo Alborán (31), der mit dem Hit "Solamente Tú" Charterfolge feiern konnte, erklärte seinen Fans, dass er schwul ist. "Heute möchte ich, dass meine Stimme lauter wird und mehr Wert und Gewicht hat. Ich möchte euch sagen, dass ich homosexuell bin und das in Ordnung ist", zeigte er sich Mitte Juni stark.

Getty Images Die Band Walk the Moon im Dezember 2019

Getty Images Nicholas Petricca bei einem Auftritt im Juli 2018

Getty Images Nicholas Petricca bei einem Auftritt in Kalifornien



