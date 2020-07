Kaum zu glauben, dass Jenna Dewan (39) bis vor wenigen Monaten noch schwanger war! Anfang März wurden die Schauspielerin und ihr Verlobter Steve Kazee (44) Eltern des kleinen Callum Michael Rebel Kazee. Zuvor hatte die zweifache Mama ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen von ihrem kugelrunden Babybauch verzaubert – doch der ist inzwischen definitiv verschwunden: Stolz präsentierte Jenna jetzt ihren schlanken After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 39-Jährige sommerliche Grüße aus dem heimischen Garten. Auf dem Schnappschuss posiert die Beauty in einem sexy schwarzen Badeanzug, der der Fantasie nur wenig Spielraum lässt – und so ist ganz deutlich zu sehen: Nur rund vier Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes ist Jennas Bauch schon wieder superflach! Und überhaupt sieht die Mutter am ganzen Körper total fit und durchtrainiert aus.

Wer jetzt denkt, dass Jenna für dieses erstaunliche Ergebnis eisern Diät gehalten hat, täuscht sich: Kurz nach dem heißen Badeanzug-Posting zeigt sich die Brünette in ihrer Story beim Naschen von Keksen. Dafür trieb die Filmproduzentin in den vergangenen Wochen aber vor allem eine Menge Sport.

Getty Images Jenna Dewan, Designerin

Getty Images Jenna Dewan im Mai 2018 in Las Vegas

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin



