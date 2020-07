Was ist nur mit Candy Crashs (27) Lippen passiert? Der ehemaligen Queen of Drags-Teilnehmerin ist ihr Aussehen sehr wichtig. Für ihren Glam-Look verbringt sie aber nicht nur viel Zeit vorm Schminktisch, sondern hat auch bereits den einen oder anderen Gang zum Beauty-Doc hinter sich. Denn Candys Lippen sind nicht von Natur aus so voll. Doch jetzt hat der Travestiestar mit unschönen Komplikationen zu kämpfen...

In ihrer Instagram-Story sprach die Drag Queen jetzt zum ersten Mal über ihre Hyaluronbehandlung. "Ich hab mir offensichtlich die Lippen aufspritzen lassen schon vor langer, langer Zeit, und immer wieder regelmäßig, weil ich einfach gar keine Lippen hatte." Der letzte Eingriff sei nun einige Jahre her. Umso größer war Candys Schock darüber, wir ihr Mund jetzt nach dem Aufwachen aussah. Auf der Innenseite ihrer Unterlippe befinden sich plötzlich offene Stellen. "Das sieht so aus, als würde sich das Hyaluron von selbst den Weg nach außen suchen. Das ist gar nicht schön und fühlt sich auch komisch an", erzählte die Beauty, während sie ihre Lippe zeigte.

Die TV-Bekanntheit habe sich deshalb direkt einen Arzttermin geben lassen, um diesen Fehler beheben zu lassen. Diese Story hat Candy ihren Fans jedoch nicht nur wegen ihrer eigenen Probleme erzählt, denn sie möchte damit auch die möglichen Nebenwirkungen einer solchen Behandlung verdeutlichen. "Wenn ihr solche Sachen macht, seid euch bewusst, dass das ein Eingriff ist und dass da etwas passieren kann – auch nach drei Jahren noch", betonte die Blondine.

© ProSieben/Boris Breuer Candy Crash, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / thecandycrash Candy Crash, Juli 2020

United Archives GmbH / ActionPress Candy Crash bei der Glow, März 2018



