Wie steht Candy Crash (27) mittlerweile zu Katy Bähm (26)? In der vergangenen Woche lästerte die Queen of Drags-Kandidatin im Fernsehen noch über ihre ehemalige TV-Konkurrentin ab. Katy kämpft schließlich gerade bei Promi Big Brother um den Sieg – und Candy nutzte in der "Late Night Show" jede Chance, um ein bisschen gegen die Container-Bewohnerin zu sticheln. Mittlerweile scheint die 27-Jährige ihre Meinung aber geändert zu haben. Jetzt spricht Candy plötzlich in den höchsten Tönen von Katy!

"Trash-TV überlasse ich Trash-Leuten", kommentierte Candy noch vor einer Woche den "Promi Big Brother"-Einzug ihrer Drag-Kollegin – die sie scherzhaft offenbar gerne Katrin Baum nennt. Jetzt teilte sie ein langes Statement auf Instagram, das auf einmal ganz anders klingt. "Letzte Woche habe ich ja etwas ausgeteilt, als ich bei Sixx Katy Bähm kommentieren sollte. Man muss aber auch mal erwähnen, wenn sie etwas Gutes tut. Bisher sehe ich nur gute Repräsentation unserer Queer-Community und bin sogar etwas stolz auf Katrin Baum, dass sie das so hinbekommt", heißt es in ihrem Post. Sie ist von Katys positiver Art begeistert und hofft, dass sie in der Show ihr Image noch einmal etwas aufpolieren kann.

Letztendlich ist Candy sich sicher, dass alle Dragqueens eine große Familie sind – und man sich daher untereinander auch mal ein bisschen zanken kann. "Auch, wenn Katrin und ich ein 'interessantes' Verhältnis haben, sind wir irgendwie eine Familie. You go, Katrin!", meinte sie.

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2019

Instagram / thecandycrash Candy Crash, Beauty-Queen

Instagram / katybaehm Drag Queen Katy Bähm

