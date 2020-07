Traurige Nachrichten aus der Niederlande! Die Spitzensportlerin Lara van Ruijven schrieb auf dem Eis Geschichte – denn: In der olympischen Disziplin Shorttrack konnte sie sich im Jahr 2019 bei einer Strecke von 500 Metern den Weltmeistertitel sichern. Doch jetzt trauert die niederländische Sportwelt um die erfolgreiche Eisschnellläuferin, denn es wurde bekannt: Lara ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

Erst Anfang Juni sei bei der Weltmeisterin während eines Trainingslagers in Frankreich eine Autoimmun-Krankheit festgestellt worden, teilte der Eisschnelllauf-Verband nun mit. Ihr Zustand habe sich seitdem verschlechtert, auch zwei Operationen und ein Aufenthalt auf der Intensivstation hätten nicht zu einer Besserung geführt. "Was für eine schreckliche Nachricht, die wir gerade bekommen haben", meldete sich der Nationaltrainer Jeroen Otter und stellte klar: "Der Verlust wird in der Sportwelt gespürt werden."

Doch nicht nur die Sportwelt steht unter Schock, auch ihre Fans auf Social Media trauern um die 27-Jährige. "Ich habe Gänsehaut und bin traurig", "Wir werden dich vermissen" und auch "Manchmal ist das Leben sehr unfair, du hinterlässt eine große Leere", lauteten nur ein paar der zahlreichen Nachrichten ihrer Instagram-Community.

Getty Images Lara van Ruijven, Sportlerin

