Was für eine sexy neue Rolle für Demi Moore (57)! Die Beauty wagt sich nach vielen Jahren als Produzentin nun auch wieder vermehrt selbst ins Rampenlicht. Unter anderem wird sie im Pandemie-Film "Songbird" die Hauptfigur verkörpern, die vor nichts zurückschreckt, um die Welt zu retten. Von einer deutlich sinnlicheren Seite zeigt sich die 57-Jährige aber nun bei einem ganz anderen Projekt: Sie leiht ihre Stimme einer neuen Podcast-Serie – in der es vor allem um Liebe, Lust und Zärtlichkeiten geht!

In der sechsteiligen Erotik-Hörgeschichte "Dirty Diana", wird Demi eine Hauptrolle sprechen. Erzählt wird die Geschichte einer unglücklichen Ehe – durch Beharrlichkeit, viele intime Momente und leidenschaftlichen Sex soll das Paar dann aber wieder zueinanderfinden, wie Regisseurin Shana Feste gegenüber The Hollywood Reporter erklärte. Was die Podcast-Geschichte, deren Folgen jeweils 30 Minuten lang sein werden, dem Zuhörer vermitteln soll, hat sie auch schon verraten: "Eine neue Sicht auf Sex aus einer rein weiblichen Perspektive". Dass sie dafür Demi ins Boot holen konnte, sei für Shana ein großer Erfolg.

"Dank 'Dirty Diana' durfte ich mit einer Vielzahl von umwerfenden Schauspielerinnen zusammenarbeiten. Beispielsweise hat die verführerische Demi Moore meinen Charakter zum Leben erweckt und ihm spürbar eine Sinnlichkeit und Sexualität gegeben", schwärmte Shana. Am 13. Juli ist das Werk, bei dem auch Stars wie Melanie Griffith (62) oder Lena Dunham (34) zu hören sind, auf zahlreichen Streaming-Plattformen erhältlich.

