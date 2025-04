Achtsamkeit und Balance: Demi Moores Weg zur Selbstakzeptanz

Demi Moore (62) hat in einem Interview offen über ihren Umgang mit ihrem Körper und ihre Entwicklung in Sachen Ernährung und Wellness gesprochen. Die Schauspielerin, die in den 1990er-Jahren durch Filme wie "Ghost", "Striptease" und "G.I. Jane" weltweit bekannt wurde, verriet, dass sie damals einen sehr harschen Umgang mit sich selbst pflegte. "Ich war so streng und hatte ein fast feindseliges Verhältnis zu meinem Körper", erklärte Demi gegenüber People. Heute habe sie gelernt, auf ihren Körper zu hören. Trotz ihres Fokus auf gesunde Ernährung und Meditation erlaubt sich die 62-Jährige heute auch kleine Ausnahmen: "Ich liebe Red Bull, aber nur eine [Dose] am Tag."

Nach den Dreharbeiten zum Film "G.I. Jane" im Jahr 1997 kam für Demi der Wendepunkt. Durch jahrelange Diäten und ein strenges Fitnessprogramm wusste sie nicht mehr, wie ihr natürlicher Körper aussah. Erst durch einen Prozess des Loslassens habe sie wieder ein gesünderes Verhältnis zu sich selbst aufbauen können. Heute bestehe ihre Ernährung aus nährstoffreichen Lebensmitteln. Sie verzichtet zudem auf Fleisch, isst aber Eier. Auch die Wichtigkeit von Schlaf habe sie für sich entdeckt. Während sie früher das Gefühl hatte, ihr eigener Körper würde sie im Stich lassen, empfindet sie inzwischen eine tiefe Dankbarkeit: "Es ist unglaublich, dass mein Körper drei Menschen zur Welt gebracht hat und ich insgesamt so gesund bin." Gemeinsam mit Schauspieler Bruce Willis (70) teilt sie die inzwischen erwachsenen Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31).

Mittlerweile konnte Demi eine größere Wertschätzung für ihren Körper entwickeln. Dennoch sprach sie in der Vergangenheit bereits darüber, dass das Älterwerden in Hollywood eine Herausforderung darstellen kann. Zwar gibt die Schauspielerin zu, dass sie nicht jeden Tag zufrieden mit ihrem Spiegelbild ist, doch sie betonte, dass ihr äußeres Erscheinungsbild nicht ihren Wert definiere.

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Demi Moore bei den BAFTA Awards, Februar 2025

