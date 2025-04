Demi Moore will ihr graues Haar später mit Stolz tragen

Demi Moore (62) hat in einem aktuellen Interview mit dem Magazin People verraten, dass sie einer natürlichen Haarfarbe im Alter offen gegenübersteht. Die Schauspielerin, die für ihre wandelbaren Frisuren bekannt ist – von der raspelkurzen "G.I. Jane"-Glatze bis zum legendären Pixie-Schnitt aus "Ghost" –, trägt seit Jahren langes, dunkelbraunes Haar. Doch auf die Frage, ob sie eines Tages graues Haar mit Stolz zeigen werde, antwortet Demi mit einem klaren: "Oh, zu 100 Prozent. Ich schaue Frauen an, die dieses unglaubliche Grau haben, besonders lang, und finde das beeindruckend." Sie erklärt jedoch auch, dass ihr eigenes Haar aktuell zu wenig graue Strähnen habe, um diesen Look interessant zu machen: "Meins ist eher eine Mischung, die mein Haar etwas trüb aussehen lässt."

Im Gespräch mit dem Magazin gestand Demi Moore außerdem, dass das Experimentieren mit neuen Looks schon immer zu ihrem Leben gehörte. Erinnerungen an blitzartige Typveränderungen begleiten ihre Karriere: Einst ließ sie sich in Paris spontan einen Kurzhaarschnitt wie Isabella Rossellini verpassen – ohne Rücksprache mit der Filmproduktion von "Ghost". Auch die Zeit als Blondine für ihre Rolle in "The Butcher's Wife" beschreibt sie als "sehr spaßig" und erkennt heute mit einem Lächeln, dass das Färben der eigenen Haare manchmal auch Nachteile haben kann. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr der Moment, als sie für "G.I. Jane" ihren Kopf komplett rasierte und damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre drei Töchter inspirierte. Diese wollten daraufhin ebenfalls kurze Haare wie ihre Mutter, allerdings nicht ganz so radikal.

Abseits ihres äußeren Erscheinungsbilds ist die 62-Jährige heute vor allem für ihren Humor und ihre Gelassenheit im Umgang mit dem Älterwerden bekannt. Wie bereits in vorangegangenen Berichterstattungen betont sie, dass sie sich mittlerweile wohler in ihrer Haut fühlt als je zuvor und das Altern als täglichen Prozess der Selbstakzeptanz empfindet. Die dreifache Mutter ist stolz auf ihre Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31), mit denen sie ein enges Verhältnis pflegt. Auch die Rolle als Großmutter bereitet ihr besonders viel Freude. Trotz aller Veränderungen glaubt Demi fest daran, dass persönliche Ausstrahlung wichtiger ist als Trends. Umso mehr freut sie sich auf den Tag, an dem sie ihr silbernes Haar ganz selbstverständlich tragen wird.

Getty Images Demi Moore im April 2025 in New York

Getty Images Demi Moore bei den Oscars 2025

