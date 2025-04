Elegantes Kleid: Demi Moore bezaubert auf dem Red Carpet

Demi Moore (62) hat am Mittwochabend alle Blicke auf sich gezogen, als sie Hello! zufolge bei der glamourösen Time100 Gala in New York über den roten Teppich schritt. In einem cremefarbenen, bodenlangen Kleid mit filigranem Halterneck und passendem Blazer präsentierte sich die Schauspielerin Seite an Seite mit den Größen der Unterhaltungsbranche. Ihr strahlendes Lächeln, elegante Accessoires und das glänzende Haar rundeten den eleganten Auftritt ab. Die glänzenden Ohrringe funkelten mit den Blitzlichtern der Fotografen um die Wette. Demis beeindruckend schlanke Figur war in der perfekt geschnittenen Robe besonders hervorgehoben – ein Anblick, der die 62-Jährige nur noch mehr ins Rampenlicht rückte.

Der Auftritt auf dem roten Teppich kommt nur kurze Zeit, nachdem Demi offen über ihre langjährige, komplizierte Beziehung zu ihrem Körper gesprochen hat. In einem Interview mit People blickte sie auf die Zeit nach ihrem körperlich fordernden Kult-Film "G.I. Jane" zurück und gab zu, dass sie ihren Körper damals "wirklich nur bestraft" habe. Lange Zeit bestimmten Diäten, strenge Trainings und ein Gefühl der Entfremdung vom eigenen Spiegelbild ihr Leben. Erst nach drei Schwangerschaften fand Demi zu einem Punkt des Loslassens: "Ich wusste gar nicht mehr, wie meine natürliche Figur eigentlich aussieht", berichtete sie offen. Im Zuge dieser Entwicklung habe sie gelernt, ihren Körper nicht mehr zu kontrollieren, sondern ihm zuzuhören – ein Prozess, der sie heute zufriedener und entspannter wirken lässt.

Demi Moore, die mit Ex-Mann Bruce Willis (70) die drei Töchter Rumer (36), Scout und Tallulah (31) hat, spricht bereits seit Längerem offen und ehrlich über die Herausforderungen, denen Frauen in Hollywood begegnen, insbesondere mit zunehmendem Alter. Wie sie im Interview mit People erklärte, ist auch ihr Verhältnis zum eigenen Spiegelbild nicht immer unkompliziert. Dennoch betont sie immer wieder die Dankbarkeit dafür, dass ihr Körper ihr drei Kinder geschenkt hat und dass sie insgesamt gesund ist. Im Alltag erlaubt sich Demi hin und wieder kleine Sünden wie eine Dose Red Bull, achtet aber inzwischen deutlich bewusster auf Ernährung und Schlaf. Diese neue Gelassenheit steht sinnbildlich für ihren Red-Carpet-Auftritt: Souverän, stilvoll und mit einem entspannten Lächeln, das zeigt, wie sehr sie heute bei sich selbst angekommen ist.

Getty Images Demi Moore im April 2025 in New York

