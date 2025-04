Demi Moore ist People Magazines "Schönste Frau des Jahres"

Demi Moore (62) wurde vom Magazin People zur "Schönsten Frau des Jahres" gekürt und ziert das Cover der aktuellen Ausgabe. In einem ausführlichen Interview sprach die Schauspielerin offen darüber, wie sie mit dem Älterwerden umgeht, und erklärte: "Ich fühle mich heute viel wohler in meiner Haut als je zuvor." Dabei betonte Demi, dass Selbstakzeptanz ein täglicher Prozess sei: "Es geht darum, alle Teile von mir zu schätzen – auch die, die ich vielleicht weniger mag." Besonders dankbar zeigt sie sich für das, was ihr Körper bisher geleistet hat, darunter die Geburt ihrer drei Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah Willis (31).

Die "Ghost"-Schauspielerin gab zudem zu, dass der Blick in den Spiegel für sie nicht immer leicht ist. "Manchmal denke ich: 'Oh, mein Gesicht fällt zusammen.' Aber ich habe gelernt, dass das mein Wert nicht definiert", erklärte sie. Trotz einiger neuer Fältchen sei sie heute gesünder als je zuvor und nehme das Leben so an, wie es ist. Für diese innere Stärke wurde Demi auch von ihren Fans gefeiert, die sie insbesondere seit ihrem erfolgreichen Comeback im Horrorfilm "The Substance" bewundern. Der Film brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter einen Golden Globe und einen SAG Award.

Abseits des Rampenlichts widmet sich Demi mit Leidenschaft ihren Projekten und ihrer Familie. Neben ihrer Arbeit an der TV-Serie "Landman", wo sie an der Seite von Jon Hamm (54) spielt, hält sie der Kontakt zu ihren Töchtern am meisten auf Trab. In Interviews spricht sie oft darüber, wie stolz sie auf ihre Kinder sei und wie schön es sei, als Oma eine neue Lebensrolle zu übernehmen. Die Schauspielerin hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie nicht nur Hollywood-Ikone, sondern auch eine Frau des echten Lebens ist – eine, die ihre Höhen und Tiefen mit Gelassenheit und Humor meistert.

Getty Images Demi Moore bei den Golden Globe Awards 2024

Getty Images Demi Moore mit ihren Töchtern Rumer Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis, 2024

