Die ersten Darsteller für den neuen Pandemie-Film von Michael Bay (55) stehen fest. Der Regisseur hat sich offenbar von der aktuellen Gesundheitskrise inspirieren lassen. Er plant einen Film, der zwei Jahre in der Zukunft spielt – und düstere Zeiten voraussagt. In "Songbird" ist der mittlerweile mutierte Virus auch im Jahr 2022 noch ein Problem und die Lockdown-Maßnahmen wurden drastisch verschärft. Nun wurde ein Teil des Casts bekannt gegeben: Auch Demi Moore (57) spielt bei "Songbird" mit.

Wie das Portal Deadline berichtet, spielt Demi in dem Thriller eine Matriarchin, die vor nichts zurückschreckt, um sich und ihre Familie in dieser schrecklichen Welt zu beschützen. Neben der dreifachen Mutter werden außerdem noch "The Office"-Star Craig Robinson, "I, Tonya"-Darsteller Paul Walter Hauser und Prison Break-Schauspieler Peter Stormare (66) in dem Film zu sehen sein.

Die Dreharbeiten in Los Angeles sollen bereits in wenigen Tagen beginnen – und zwar trotz der dortigen Quarantänemaßnahmen. Wie das genau aussehen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen sollen allerdings streng eingehalten werden.

