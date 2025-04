Demi Moore spricht offen über Bruce Willis' Demenzdiagnose

Demi Moore (62) hat sich offen zu der Demenzerkrankung ihres Ex-Mannes Bruce Willis (70) geäußert. Im Gespräch mit Christiane Amanpour bei CNN erklärte die Schauspielerin, dass Bruce sich "in einem sehr stabilen Zustand" befinde, obwohl die Situation für alle Beteiligten äußerst schwierig sei. Sie betonte die Bedeutung, Betroffene dort abzuholen, wo sie gerade stehen, und auf dieser Ebene liebevolle Momente zu erleben. Demi, die mit Bruce von 1987 bis 2000 verheiratet war und nach der Scheidung eine stabile Freundschaft sowie ein harmonisches Co-Parenting aufbaute, sprach selten öffentlich über ihn – umso bemerkenswerter war nun ihre Offenheit. Gemeinsam haben sie drei erwachsene Töchter: Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31).

Bereits im Februar 2023 hatte Bruce' Familie öffentlich gemacht, dass bei dem Schauspieler eine frontotemporale Demenz (FTD) sowie bereits zuvor Aphasie diagnostiziert worden sind. Aus diesem Grund zog sich Bruce vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und beendete seine Karriere, wie seine Liebsten damals auf Instagram erklärten: "Das ist eine wirklich herausfordernde Zeit für unsere Familie und wir sind für die anhaltende Liebe, das Mitgefühl und die Unterstützung sehr dankbar." Der Familie sei wichtig gewesen, auch Bruce’ treue Fans über den Gesundheitszustand zu informieren.

Auch wenn die Scheidung von Demi und Bruce vor fast einem Vierteljahrhundert erfolgte, ist ihr Verhältnis als Eltern von Rumer, Scout und Tallulah außergewöhnlich eng geblieben. Besonders während der Corona-Pandemie machten sie 2020 weltweit Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit den Töchtern in Quarantäne gingen und aller Welt zeigten, dass Patchwork-Familien nicht nur funktionieren, sondern auch ein großes Miteinander ermöglichen können. In Interviews betonte Demi immer wieder, wie bedeutsam die gegenseitige Unterstützung im Familienkreis für sie ist. Die Töchter verbindet eine auffallende Nähe zu beiden Eltern – Musikerin Tallulah etwa teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media, und auch Rumer ist als Mutter auf den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten angewiesen.

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Getty Images Bruce Willis mit Demi Moore und den Kids

