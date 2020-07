Wenn das nicht ein gefundenes Fressen für Oli Pocher (42) war! Vor Kurzem stritt sich Reality-TV-Darstellerin Gerda Lewis (27) während eines Urlaubs mit ihren – mittlerweile ehemals – besten Freundinnen. Das Zerwürfnis artete so sehr aus, dass die Ex-Bachelorette von ihren Mädels vor die Tür der Urlaubs-Villa gesetzt wurde und sie daraufhin den Konflikt öffentlich machten. Für Comedian Oli Anlass genug, um sich über die fünf Frauen lustig zu machen!

In seiner TV-Show Pocher – Gefährlich ehrlich! waren Gerda und der Zickenkrieg ein Top-Thema. Dass die Damen dabei nicht besonders gut wegkamen, dürfte wohl kaum überraschen: Unter anderem bezeichnete Oli die Girls als "Bratpfannen", woraufhin ihn seine Frau Amira (27) etwas zügelte – was jedoch nicht viel brachte: "Okay, dann eben fünf Fritteusen", entgegnete der 42-Jährige daraufhin.

Am amüsantesten fand es der Comedian aber, dass sich die Mädels-Gruppe ein viel zu kleines Auto vom Flughafen zu ihrer Unterkunft gebucht hatte und die drei Ladys auf der Rückbank noch einige Koffer auf den Schoß nehmen mussten. Dass Gerda auf dem Beifahrersitz saß, ließ Oli ebenfalls nicht unkommentiert: "Wer die meisten Follower hat, sitzt vorne." Ansonsten kommentierte Oli auf eine unnachahmliche Art Gerdas Insta-Storys – und nahm sich gleichermaßen Gerda und ihre Influencer-Freundinnen vor, die seiner Meinung nach "sehr ähnlich aussehen und die sich den selben Edding für die Augenbrauen teilen".

Die Fans der Show feierten den TV-Komiker für seine Kommentare. Auf Twitter ließen einige User verlauten, wie viel Spaß sie beim Anschauen der Sendung gehabt hätten: "Liege wieder heulend auf dem Boden vor Lachen" und "Oli ist on fire, ich liebe es", lauteten nur ein paar der belustigten Beiträge.

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher bei einem Auftritt im Autokino Cruise Inn in Hamburg im Juli 2020

Anzeige

ActionPress Amira Pocher bei einem Auftritt im Autokino Cruise Inn in Hamburg im Juli 2020

Anzeige

Instagram / xoxo.rissa Gerda Lewis, Larissa und Doreen in L.A.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de