Jetzt meldet auch er sich zu Wort! Gerda Lewis (27) hat in den vergangenen Stunden so einiges erlebt. Nicht nur, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Trennung von ihrem Freund Melvin Pelzer (25) bekannt gegeben hat, nein – die Blondine liegt auch in einem waschechten Clinche mit ihren mittlerweile einstigen Freundinnen. Kein Wunder, dass das für Oliver Pocher (42) gefundenes Fressen ist: In seiner TV-Show veralberte er mal wieder Gerda – und die Fans feiern es!

Der Komiker thematisierte in Pocher – gefährlich ehrlich! den missglückten Trip der 27-Jährigen sowie den eskalierten Streit der Mädels und zeigte eher wenig Mitleid mit der Beauty. Die Zusammenfassung der gesamten Geschehnisse kam bei den Zuschauern ziemlich gut an. Im Netz wimmelte es nur so von belustigten Kommentaren. "Oli ist on fire, ich liebe es", "Liege wieder heulend auf dem Boden vor Lachen" oder "Boah, ich kann nicht mehr, hahahah", schrieben unter anderem drei User auf Twitter.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass der 42-Jährige gegen die Bachelorette von 2019 ausgeteilt. Bereits vor wenigen Wochen hatte sich der Comedian über das Model aufgeregt, weil es sich während der aktuellen Gesundheitslage die Brüste machen ließ.

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher, Comedian und Moderator



