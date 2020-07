Familie, Fans und Freunde nehmen Abschied von Alex Pullin (32). Der Snowboarder feierte zu Lebzeiten zahlreiche sportliche Erfolge. Doch vor wenigen Tagen machten auf einmal traurige Nachrichten die Runde: Der Australier ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Nach ersten Erkenntnissen wurde er beim Speerfischen an der Goldküste von Palm Beach leblos auf dem Meeresboden aufgefunden. Nun gab es ihm zu Ehren eine Zeremonie am Strand.

An dem Küstenabschnitt, an dem Alex den Tod fand, kamen am Samstag im Morgengrauen zahlreiche Menschen zusammen. Mit dabei waren auch Ellidy Vlug, die Partnerin des Verstorbenen, und einige Surf-Freunde. Das Model Elyse Knowles hielt einige Momente der Feier für Instagram fest. "Ein wunderschöner Morgen, um die Legende Alex Pullin zu ehren", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem die Trauergäste mit Surfboards im Sand stehen.

Neben der Laufstegschönheit und ihrem Freund Josh Barker zeigte auch ein anderer Promi Anteilnahme: Der professionelle Surfer Mick Fanning war mit seinem Board vor Ort. Er paddelte zusammen mit weiteren Menschen ein Stück hinaus aufs Wasser, um dem Sportler dort die letzte Ehre zu erweisen.

