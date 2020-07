Brooklyn Beckham (21) ist schon bald unter der Haube! Seit gut zehn Monaten sind der älteste Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) und seine Freundin Nicola Peltz (25) bereits ein Paar und total ineinander verliebt. Am Freitagabend waren dann sogar Gerüchte aufgekommen, der Kicker-Spross habe seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Nun bestätigte Brooklyn die News höchstpersönlich: Er hat sich mit Nicola verlobt – und zwar schon vor zwei Wochen!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 21-Jährige am Samstagnachmittag ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Zukünftigen zeigt: Liebevoll legt Nicola darauf ihre Hand an die Wange des Fotografen, an der ein übergroßer Klunker prangt. Zu dem Bild schrieb Brooklyn voller Stolz: "Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiraten will, und sie hat 'Ja' gesagt. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich verspreche dir, dass ich der beste Ehemann und eines Tages auch der beste Vater sein werde! Ich liebe dich!"

Auch die baldige Braut äußerte sich auf ihrem Account bereits zu der Verlobung: "Du hast mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht. Ich kann es kaum abwarten, den Rest meines Lebens an deiner Seite zu verbringen!" Die Liebe Brooklyns sei für sie das größte Geschenk. Nicola fügte zudem eine süße Info zu ihren rührenden Zeilen hinzu – und verriet, dass ihre zukünftige Schwägerin Harper (9) das Bild gemacht hatte.

Instagram / victoriabeckham David, Brooklyn und Victoria Beckham

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Januar 2020



