Danae Mercer kann mit ihrem Social-Media-Profil auf ganz eigene Art und Weise begeistern! In der Regel unterhalten Influencer ihre Follower regelmäßig mit Bildern, auf denen sie nahezu perfekt erscheinen. Die Fotos werden jedoch nicht selten mit Bearbeitungsprogrammen verschönert, um den Körper besser aussehen zu lassen. Danae hat sich aber offenbar vorgenommen, authentischere Schnappschüsse ins Netz zu stellen und zeigt sich deswegen auch häufig ohne Scheu mit Cellulite!

Die Brünette veröffentlicht auf ihrem Instagram-Account beinahe täglich Bilder, auf denen sie sich in knappen Outfits präsentiert: Dabei gibt sie nicht selten freie Sicht auf Dellen und Dehnungsstreifen an ihrem Po und ihren Beinen – und das scheint sie auch ganz bewusst zu tun: Ende Juni teilte sie ein ein Vorher-Nachher-Aufnahme, auf der man sie zunächst mit vermeintlich straffem Körper sieht, dann jedoch mit einem, der untrainiert erscheint. "Instagram vs. Realität – oder lasst uns über Belichtung sprechen. Denn das ist der größte Unterschied zwischen den beiden Fotos!", klärt sie in einem Kommentar zu dem Beitrag auf.

Die Posts kommen bei Danaes Fans gut an: "Vielen Dank, dass du das veröffentlichst, für deine Seite und für deine Ehrlichkeit! Ich habe Probleme mit dem Gewicht und Cellulite an meinen Beinen, meinem Po und meinen Armen. Das macht mir nicht mehr so viel aus, wenn ich sehe, wie sehr du deinen natürlichen Körper liebst!", erklärt beispielsweise eine Userin.

Instagram / danaemercer Influencerin Danae Mercer im uni 2020

Instagram / danaemercer Danae Mercer im Mai 2020

Instagram / danaemercer Danae Mercer im April 2020



