Sie ist wieder frisch verliebt! Vor rund einem Jahr trennte sich Selina Mour (20) von ihrem damaligen Freund Keanu Rapp (19). Das einvernehmliche Liebes-Aus begründete die Influencerin damals damit, dass sie und ihr Ex bemerkt hätten, dass sie sich im Leben in unterschiedliche Richtungen entwickeln würden. Mit einem Post auf Social Media verriet die Frankfurterin nun ganz überraschend: Sie ist wieder in festen Händen!

Via Instagram verkündete Selina die freudige Nachricht. Mit ihren Fans teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie in den Armen eines jungen Mannes liegt, der sie liebevoll auf die Schläfe küsst. Zu dem Beitrag verfasste sie sogar eine indirekte Liebeserklärung an ihren neuen Freund: "Verliebe dich in jemanden, der sowohl dein sicherer Hafen, als auch dein größtes Abenteuer ist." Wie der bärtige Hottie an ihrer Seite heißt, wollte sie allerdings noch nicht verraten.

Ihre Follower zeigten sich in jedem Fall begeistert davon, dass die Influencerin wieder in einer Beziehung ist. Einer bezeichnete die Turteltauben beispielsweise als "Traumpaar". Andere wünschten Selina und ihrem Liebsten viel Glück für die Zukunft. Auch einige Netz-Bekanntheiten scheinen die Liaison der beiden zu begrüßen: So kommentierte die TikTokerin Chany Dakota das Foto mit drei Herz-Augen-Emojis – ebenso wie YouTuberin Nhitastic.

Instagram/selinamour Selina Mour, Mai 2020

Instagram/selinamour Selina Mour, Mai 2020

Instagram/selinamour Selina Mour, Juni 2020



