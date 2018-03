Sie hat es so richtig erwischt: Selina Mour (18) ist total in love mit ihrem neuen Boyfriend! Stets nach dem Motto "Gleich und Gleich gesellt sich gern", hat sich das erfolgreiche musical.ly-Girl in einen Jungen verliebt, der ebenfalls eine große Fanbase auf dem musikalischen Netzwerk hat. Der Cutie an ihrer Seite: Singer und Songwriter Keanu Rapp (16) – und auch bei ihm flattern die Schmetterlinge wild im Bauch umher!

Sie haben nur noch Augen füreinander: Selina und Keanu tragen beide die rosarote Brille – und zeigen ganz offen ihre Liebe! Auf Instagram schwärmt und schmachtet das frischgebackene Traum-Couple, was das Zeug hält. "Du darfst meine Hand für eine Weile halten, aber mein Herz für immer", schreibt die 18-Jährige zu einem Paar-Pic. Und auch Keanu präsentiert seinen rund 516.000-Insta-Followern superstolz seine Herzdame: "Ich habe alles, was ich brauche, wenn ich bei dir bin", säuselt der Musiker. Sogar einen gemeinsamen Pärchennamen haben sich die Teenie-Turteltauben schon gegeben: Sie nennen sich Kelina.

Zusammen haben sie rund 1,6 Millionen Fans bei musical.ly und etwa 800.000 Follower bei Instagram – und von denen bekommen sie echten Support! "Ihr seid so süß zusammen" und "Traumpaar. Ich liebe euch beide so sehr, schönes Foto", lauten nur zwei der begeisterten User-Kommentare. "Hoffentlich bleibt ihr für immer zusammen", wünscht ihnen ein weiterer Befürworter.

Instagram / selinamour Selina Mour und Keanu Rapp im März 2018

Anzeige

Instagram / keanurapp Keanu Rapp und Selina Mour, Influencer-Pärchen

Anzeige

Instagram / keanurapp Keanu Rapp und Selina Mour, musical.ly-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de