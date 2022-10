Was? Selina Mour bekommt wegen Trennungssong Morddrohungen!

Selina Mour (22) ist schockiert. 2018 gaben der Social-Media-Star und Keanu Rapp (21) bekannt, dass sie ein Paar ist. Doch nach einem Jahr zerbrach die Beziehung der beiden Netz-Bekanntheiten. Den Trennungsschmerz verarbeitete die Sängerin anschließend in ihrem Song "Wait For It", den sie erst vor wenigen Wochen veröffentlichte. Doch bereits drei Wochen nach dem Release passierte etwas Unfassbares: Selina erhält wegen ihres Herzschmerz-Hits Beleidigungen und sogar Morddrohungen!

"Ich habe so viele Nachrichten erhalten und will sie erst gar nicht lesen. Die Drohungen variieren von Körperverletzung wie 'Wenn ich dich auf der Straße sehe, schlage ich dir die Fresse ein' bis hin zu Morddrohungen", berichtete die 22-Jährige im Interview mit Bild. Einschüchtern lasse sich die Musikerin davon aber nicht. "Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich sagen darf und welche Themen ich in meinen Songs behandele!", stellte Selina klar.

Doch warum bekommt die Influencerin wegen eines Songs so viel Hate? Laut der Netz-Bekanntheit liege das an den Fans ihres Ex. Diese hätten ihren Hit völlig falsch verstanden. "Sie haben mir vorgeworfen, dass ich wieder mit Keanu zusammen sein und mit dem Song Nona und Keanu auseinanderbringen will", erklärte Selina. Dem sei aber nicht so. Die Sängerin habe lediglich ihr Liebes-Aus aufarbeiten wollen, um endgültig damit abschließen zu können.

