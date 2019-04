Selina Mour (19) und Keanu Rapp (17) waren das musical.ly-Traumpaar schlechthin. Vor rund einem Jahr gaben die zwei Musik-Talente ihre Liebe via Social Media bekannt und schwebten lange Zeit auf Wolke sieben. Ihre Fans ließen sie stets ganz offen an ihrer Beziehung teilhaben und posteten zahlreiche gemeinsame Schnappschüsse. Doch damit ist jetzt Schluss – die zwei gehen jetzt getrennte Wege und nennen auch die Gründe für ihre Trennung!

In ihren Instagram-Stories äußerten sich sowohl Selina als auch Keanu über das Scheitern ihrer Beziehung. "Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit, aber wir kamen in unserer Beziehung an einen Punkt, an dem wir festgestellt haben, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln und aus diesem Grund von nun an getrennte Wege gehen möchten", stellte die Musikerin klar. Sie bat ihre Fans um Zeit, damit sie ihre Gedanken ordnen könne und darum, dass man sie und Keanu nicht mit Fragen zu dem Thema löchern solle. Außerdem dankte Selina ihrem Ex-Freund für die gemeinsame Zeit.

Auch Keanu fand in seiner Story nur positive Worte für seine Ex-Partnerin und stellte klar, dass entgegen vieler Gerüchte niemand einen Fehler gemacht habe, der zu der Trennung führte. "Es war einfach schwierig, unsere Beziehung in der aktuellen Phase weiterzuführen. Natürlich auch durch unterschiedliche Wohnorte und unterschiedliche Projekte", erklärte der Songwriter seinen Followern.

Instagram / keanu Keanu Rapp und Selina Mour im März 2019

Instagram / selinamour Selina Mour im April 2019

Instagram / keanu Keanu Rapp im März 2019

