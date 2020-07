Erst vor wenigen Tagen hat Brooklyn Beckham (21) bestätigt: Er und seine Freundin Nicola Peltz (25) sind verlobt! Die beiden Turteltauben, die seit Oktober 2019 ein Paar sind, hielten die süßen Neuigkeiten für zwei Wochen geheim. Doch jetzt weiß die ganze Welt Bescheid – die beiden werden von Glückwünschen im Netz geradezu überhäuft. Ganz vorne mit dabei: Die Eltern des angehenden Fotografen, David Beckham (45) und Victoria Beckham (46). Letztere hat nun sogar schon zum zweiten Mal einen Post anlässlich der Verlobungs-News geteilt!

In ihren Instagram-Storys hat die Modeschöpferin zwei neue Schnappschüsse von ihrem ältesten Sohn und seiner Braut in spe gepostet, die zeigen, wie sie ihre Verlobung mit einer Gartenparty feiern. Auf einem der Bilder ist das Paar mit Brooklyns Oma Sandra zu sehen, wie sie freudestrahlend in die Kamera grinsen. "So viel Liebe", hat Vic kommentiert. Das zweite Foto zeigt Nicola, den 21-Jährigen und seine Großeltern mütterlicherseits, Jackie und Tony Adams. Victoria notierte als Bildbeschreibung stolz: "Mit der Familie zu feiern, ist das Beste!"

Brooklyns Verlobte hat sich bereits auf ihrem Instagram-Account für die lieben Glückwünsche ihrer künftigen Schwiegermutter und die wundervolle Party bedankt. "Gestern war so schön", betonte Nicola, die bei den Feierlichkeiten sogar ein Kleid aus Vics Kollektion getragen hat.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckhams Mutter Sandra, ihr Enkel Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz, Juli 2020

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham, seine Verlobte Nicola Peltz und seine Großeltern Jacky und Tony Adams, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Nicola Peltz auf der Golden Globe Awards Post-Party in Beverly Hills im Januar 2018

Seid ihr überrascht, dass sich Victoria so über die Verlobung zu freuen scheint? Ja, damit hätte ich nie gerechnet. Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de