Zayn Malik und Gigi Hadid planen gemeinsames Weihnachten

Gigi Hadid (29) und Zayn Malik (31) haben sich zusammengeschlossen, um ihrer gemeinsamen Tochter Khai (4) ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten. Das Supermodel verriet gegenüber London Evening Standard, wie sie und ihr Ex-Partner die Feiertage als Eltern meistern. Die beiden haben sich dieses Jahr auf ein spezielles Co-Parenting-Projekt geeinigt: die beliebte "Elf on the Shelf"-Tradition. Dabei werden kleine Spielzeug-Elfen täglich an unterschiedliche Stellen im Haus bewegt, um Khai weihnachtliche Magie zu schenken. "Alles ist noch besonderer, wenn man es durch ihre Augen sieht", erklärte Gigi.

Das Fest der Liebe wird Gigi auf der Familienfarm in Pennsylvania ausrichten, wo sie am Heiligabend ihre engsten Vertrauten empfängt. Mit dabei sind ihre Mutter Yolanda Hadid (60) sowie ihre Geschwister Bella (28) und Anwar (25). Über einen möglichen Besuch ihres neuen Partners Bradley Cooper (49) ließ Gigi nichts Konkretes verlauten, merkte jedoch an, dass oft "spontan noch weitere Leute dazukommen". Die 29-Jährige kündigte sogar eine kleine Änderung ihrer Traditionen an: Anstelle des alljährlichen Lebkuchenhaus-Bauens will sie die Familie mit etwas Neuem überraschen. "Ich könnte Ärger bekommen, aber ich bin die Gastgeberin", scherzte sie. Gigis Vorsätze für das neue Jahr: Keine schlechte Energie und keine unerwünschten Menschen.

Die Beziehung zwischen Gigi und Zayn scheint auch nach ihrer Trennung im Jahr 2021 stabil und fürsorglich zu bleiben – vor allem im Hinblick auf das Wohl ihrer Tochter. Bella offenbarte bereits im September durch einen Instagram-Post, dass die beiden als Eltern ein eingespieltes Team sind. In dem Beitrag schrieb sie liebevoll: "Gigi und Zayn, meine liebste Zusammenarbeit. Danke von ganzem Herzen." Familie und Zusammenhalt scheinen gerade in den Feiertagen bei den Hadids eine zentrale Rolle zu spielen, und Khai dürfte sich auf eine zauberhafte Zeit freuen.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

