Zayn Malik sagt Auftritt kurzfristig wegen Krankheit ab

Zayn Malik (32), ehemaliges Mitglied der erfolgreichen Boyband One Direction, musste wenige Stunden vor seinem geplanten Auftritt in Mexiko-Stadt eine bittere Entscheidung treffen. Der Sänger, der sich derzeit auf seiner "Stairway to the Sky"-Tour durch Südamerika befindet, gab über Instagram bekannt, dass er krankheitsbedingt nicht performen könne. "Ich muss mit gebrochenem Herzen mitteilen, dass ich heute Abend nicht in Mexiko-Stadt auftreten kann", schrieb er an seine Fans. Weiter erklärte der 32-Jährige: "Ich bin seit heute Morgen wirklich krank und obwohl ich alles versucht habe, gibt mein Körper einfach nicht nach. Es tut mir so leid, dass ich euch enttäuschen muss." Seine Worte bewegten viele seiner Fans, die bereits zahlreich in den sozialen Medien Genesungswünsche hinterließen.

Der Auftritt in Mexiko-Stadt hätte der krönende Abschluss von Zayns Solo-Tour sein sollen, die seine erste größere Konzertreihe seit seinem Ausstieg aus One Direction vor rund einem Jahrzehnt markiert. Seine Rückkehr auf die Bühne wurde umso emotionaler, da er in Mexiko nach Jahren erstmals wieder den One-Direction-Hit "Night Changes" zum Leben erweckte. "Das ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich diesen Song gesungen habe", sagte Zayn laut The Sun zu seinen Fans. Mit Tränen in den Augen bedankte sich der Sänger für die überwältigende Reaktion des Publikums. Auch ein Tribut an seinen früheren Bandkollegen Liam Payne (✝31), der im Oktober verstorben war, war Teil der Tour und rührte viele Fans zu Tränen.

Die Bühne schien in letzter Zeit wieder ein fester Bestandteil seines Lebens zu werden, nachdem es lange ruhig um ihn war. Bekannt für seine introvertierte Persönlichkeit, hat sich Zayn nie gescheut, offen über die Herausforderungen eines Lebens in der Musikindustrie zu sprechen, einschließlich des Drucks, sich stets beweisen zu müssen. Während viele seiner Fans ihn weiterhin als starken Künstler feiern, sorgt sich ein Teil der Community um sein Wohlbefinden. "Er braucht ein Team, das sich um seine Stimme und seinen Körper kümmert, das ist schon das dritte Mal, dass das passiert", schrieb ein Fan auf X. Ein weiterer Nutzer schrieb: "Wir machen uns Sorgen um ihn, wir lieben ihn und hoffen, dass es ihm gut geht."

Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

Getty Images Zayn Malik, Musiker

