Louis Tomlinson besucht Konzert von Ex-Bandkollegen Zayn

Zayn Malik (32) hatte auf seiner aktuellen "Stairway to the Sky"-Tour ganz besondere Unterstützung. Während seines Konzerts am Mittwochabend in Los Angeles befand sich niemand Geringeres als sein ehemaliger One-Direction-Bandkollege Louis Tomlinson (33) im Publikum. Ein Clip auf X zeigt, wie der "Pillowtalk"-Interpret seinen Wegbegleiter von der Bühne aus begrüßt: "Heute Abend ist etwas Besonderes. Ein alter Freund von mir ist hier, um mich zu unterstützen. Er muss hier irgendwo sein. Ich will nicht verraten, wo genau er sich aufhält, aber Louis ist heute Abend hier." Die Menge bricht daraufhin in tosenden Jubel aus.

Gemeinsam mit Harry Styles (30), Liam Payne (✝31) und Niall Horan (31) waren Zayn und Louis 2012 in der Castingshow X Factor zu der Boyband One Direction geformt worden. Drei Jahre später entschied sich der Ex-Partner von Gigi Hadid (29) dazu, die Gruppe zu verlassen. Danach distanzierte sich Zayn von den anderen Briten, was vor allem Louis zu kränken schien. Im Gespräch mit Metro gab er 2019 offen zu: "Momentan bin ich immer noch sehr sauer über das Ganze. Ich denke nicht, dass er sehr gut damit umgegangen ist."

Ein erschütterndes Ereignis im vergangenen Herbst sorgte schließlich dafür, dass sich die One-Direction-Stars wieder annäherten. Am 16. Oktober verstarb Liam nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires. Die vier übrigen Jungs widmeten ihm danach liebevolle Erinnerungsposts auf Social Media. "Sie trauern immer noch, besuchen sich aber gegenseitig und fühlen sich einander so nah wie seit Jahren nicht mehr. Er hat sie wieder zusammengebracht", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly.

MEGA / JOKER / CESAR RIVERA / RAMEY P One Direction bei den MTV Video Music Awards 2013

Getty Images Liam Payne, Sänger

