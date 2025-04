Wie Zayn Maliks Tochter Khai sein Leben zum Besseren wendete

Zayn Malik (32), der bekannte Sänger und ehemalige One Direction-Star, hat nun wohl nach Jahren persönlicher Turbulenzen und Schlagzeilen um seine Gesundheit einen entscheidenden Wendepunkt erlebt. Im März 2025 beendete der Musiker seine "Stairway to the Sky"-Tour mit einem emotionalen Finale in Mexiko-Stadt und wandte sich mit den Worten "Wir sind angekommen" an seine Fans. Insider berichteten The Sun, dass vor allem Tochter Khai, die er 2020 gemeinsam mit Gigi Hadid (30) bekam, ihm geholfen habe, sein Leben grundlegend zu verändern. Die mittlerweile vierjährige Khai sei sogar dafür verantwortlich, dass er nach schweren Zeiten mit Ängsten, Drogenproblemen und öffentlicher Kritik wieder ins Gleichgewicht fand.

Nach seinem Abschied von One Direction im Jahr 2015 fiel es Zayn alles andere als leicht. Schlagzeilen über seinen psychischen Zustand und ein öffentlicher Streit mit Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) belasteten sein Privatleben schwer. Zudem musste Zayn zahlreiche Hürden überwinden – zuletzt, als er den tragischen Tod seines Bandkollegen Liam Payne (✝31) betrauerte und seine Solo-Tour verschieben musste. Dennoch gelang ihm mit der abgeschlossenen Tour ein wichtiger Durchbruch. Freunde loben vor allem die Transformation, die in den letzten Jahren spürbar wurde: "Die Vaterschaft hat ihn geprägt", berichtete der Insider. "Khai hat ihn wirklich gerettet."

Abseits des Rampenlichts erkennt Zayn heute, welchen Einfluss Khai auf sein Leben hatte. "Ich habe das Gefühl, meine Tochter hat die Farben zurück in mein Leben gebracht", gestand er offen in der Zach Sang Show. In den gemeinsamen Zeiten mit Khai findet der Sänger neue Energie, kindliche Freude und eine nie gekannte Liebe. Sie habe ihm nicht nur geholfen, alte Wunden zu heilen, sondern ihn auch zu einem verantwortungsbewussten Vater reifen lassen, so Zayn. Auch Gigi Hadid schildert in der April-Ausgabe der Vogue, wie gut die Koordinierung als Co-Elternteile funktioniere. Selbst die Fans spürten seinen Wandel: Bei einem seiner letzten Tour-Auftritte sang er erstmals nach zehn Jahren wieder einen "One Direction"-Song – ausgerechnet am Jahrestag seines Ausstiegs: "Danke, das war unglaublich, ich hätte fast geweint", verriet er seinen Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Anzeige