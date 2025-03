Gigi Hadid verrät: So läuft Co-Parenting mit Ex Zayn Malik

Gigi Hadid (29) hat in einem seltenen Interview mit Vogue Einblicke in das Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32) gewährt. Seit ihrer Trennung ist ihre gemeinsame Tochter Khai (4) der Mittelpunkt ihres Lebens und ihrer Planung. "Zayn und ich erstellen unsere Zeitpläne Monate im Voraus", ließ das Topmodel durchblicken, betonte aber, dass sie flexibel bleiben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Trotz der Herausforderungen, die das Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt, will das frühere Paar daran festhalten, Khai mit "viel Respekt füreinander" großzuziehen.

Die Beziehung zwischen Gigi und Zayn hatte im Oktober 2021 einen Tiefpunkt erreicht, nachdem Berichte über eine Auseinandersetzung zwischen Zayn und Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) Schlagzeilen gemacht hatten. Die beiden trennten sich daraufhin offiziell, doch das Wohl ihrer Tochter blieb immer im Fokus. Ein Insider verriet gegenüber Life & Style, dass sie sich mittlerweile wieder besser verstehen. Zayn, der in der Vergangenheit oft mit mentalen Herausforderungen konfrontiert war, habe an sich gearbeitet und mache einen ausgeglicheneren Eindruck.

Abseits dieser Zusammenarbeit mit Zayn scheint Gigi auch privat ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Im gleichen Interview sprach sie offen über ihre aktuelle Beziehung zu Schauspieler Bradley Cooper (50), den sie für seine Kreativität und Unterstützung schätzt. Beide teilen nicht nur eine Leidenschaft für Kunst und Kultur, sondern haben auch Kinder aus vorherigen Beziehungen. Gigi und Bradley haben ihre Beziehung bislang weitgehend privat gehalten. Dieses Streben nach Ruhe abseits der Öffentlichkeit verbindet Gigi offenbar ebenso mit ihrem Ex Zayn, was den Umgang miteinander und das gemeinsame Großziehen von Khai sicher erleichtert.

Instagram / gigihadid Gigi und Tochter Khai unterwegs beim Sightseeing

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

