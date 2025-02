Harry Styles soll Reunion von One Direction ausschließen

Harry Styles (31), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) haben vor kurzem das Angebot abgelehnt, gemeinsam bei den BRIT Awards 2025 aufzutreten. Die Performance sollte ursprünglich Liam Payne (✝31) gewidmet sein, der im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren verstarb. Wie ein Insider jetzt The Sun verriet, sei vor allem Harry gegen ein Comeback von One Direction. "Eine Rückkehr wäre ein großer Rückschritt", ließ der Insider verlauten.

One Direction, die zuletzt 2015 zusammen auftraten, sind nach Liam Paynes Tod wieder in Kontakt gekommen. Alle vier nahmen auch gemeinsam an seinem bewegenden Begräbnis teil, das am 31. Oktober letzten Jahres stattfand. Vorschläge für ein gemeinsames Tribute-Konzert wurden jedoch schnell verworfen. Laut dem Insider machte Harrys Team offenbar deutlich, dass dies seine jahrelange Arbeit als Solokünstler gefährden könnte. Andere Quellen verrieten der DailyMail, dass bei den kommenden BRIT Awards dennoch ein Tribut für Liam geplant sei. Komiker und Moderator Jack Whitehall (36) soll während der Zeremonie "einige Worte" über den verstorbenen Sänger sagen.

Die Band, die 2016 eine Pause angekündigt hatte, hat seitdem nie wieder in vollständiger Besetzung zusammengearbeitet. Während alle Mitglieder große Solo-Erfolge feiern, sind alte Spannungen in der Gruppe immer wieder Thema. Eine kleine Annäherung erlebten die Fans jedoch im vergangenen Monat, als Louis überraschend bei einem Konzert von Zayn in Los Angeles auftauchte. Zayn zeigte sich gerührt über die Unterstützung seines ehemaligen Kollegen: "Heute Abend ist etwas Besonderes. Ein alter Freund von mir ist hier", verriet er dem Publikum.

Getty Images One Direction performen am Rockefeller Center in NYC im August 2013

Carlos Alvarez / Getty Images Zayn Malik und Louis Tomlinson bei einem One-Direction-Konzert

