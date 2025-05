Neuer Look: Zayn Malik präsentiert seinen buschigen Bart

Zayn Malik (32) überrascht seine Fans im Netz mit einem ganz neuen Look. Der Sänger postet ein Selfie auf Instagram, mit dem er seine neue Merch-Linie "Scoville Season" bewerben möchte. Seine Follower interessieren sich jedoch mehr für die Typveränderung des One Direction-Stars – Zayn trägt nun einen vollen Rauschebart. Auch sein Haar ist auffällig lang und fällt ihm locker in die Stirn. In der Kommentarspalte erntet er damit jede Menge Komplimente. "Ich kann nicht aufhören, dich anzuschauen", schwärmt ein Nutzer.

Auf weiteren Bildern zeigt er sich passend zum Thema der Merch-Linie, die sich mit der Schärfe-Skala Scoville beschäftigt, beim Schneiden von Paprika und Chilis. Für Zayn, der seit seiner Zeit bei One Direction immer wieder mit persönlichen und beruflichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, markiert das neue Projekt einen weiteren Schritt nach vorn. Seine kürzlich abgeschlossene Tour "Stairway to the Sky" war ein großer Meilenstein, vor allem nach schwierigen Jahren, die von gesundheitlichen Problemen und auch familiären Spannungen geprägt waren. Insider äußerten sich laut der britischen Zeitung The Sun bewundernd über seinen gelungenen Neuanfang.

Eine zentrale Rolle in dieser positiven Entwicklung spielt seine Tochter Khai, die Zayn 2020 gemeinsam mit Model Gigi Hadid (30) bekam. Auch wenn die Beziehung 2021 endete, gelingt den beiden heute eine harmonische Co-Parenting-Partnerschaft. Laut Daily Mail sprach Zayn offen über die Bedeutung seiner Tochter: "Ich habe das Gefühl, meine Tochter hat diese Farbe zurück in mein Leben gebracht." Die Geburt von Khai habe ihn zu einem verantwortungsbewussteren Menschen gemacht – und zu einem Vater, der stolz versucht, ein Vorbild zu sein. Fans feiern diesen Wandel und begleiten ihn begeistert auf seinem neuen Weg.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

