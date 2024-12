Zayn Maliks rein weibliche Live-Band begeistert seine Fans

Der Sänger Zayn Malik (31) sorgt auf seiner ersten Solo-Tournee in Großbritannien für eine Überraschung: Er wird von einer rein weiblichen Live-Band begleitet. Nach seinem Ausstieg aus der Boyband One Direction geht Zayn nun eigene Wege und begeistert seine Fans in Städten wie London, Manchester, Leeds und Wolverhampton. Trotz der Absage seines Konzerts in Newcastle wegen eines Stimmverlusts ist die Tournee ein großer Erfolg, und der Sänger plant, in den kommenden Tagen in Edinburgh aufzutreten.

Die siebenköpfige Band, die laut Daily Mail von den Fans liebevoll "Zweeties" genannt werde, besteht aus der Gitarristin Dr. Molly Miller, der Schlagzeugerin Baby Bulldog, den Sängerinnen Lisa Ramey, Tahira Clayton und Rebecca Haviland, der Keyboarderin Tina Hizon und der Bassistin Ryan Madora. Jede Musikerin bringt ihre eigene, einzigartige Erfahrung mit. So ist Molly nicht nur eine erfahrene Gitarristin, sondern auch Professorin für Gitarre an der University of Southern California. Lisa, eine soulige R&B-Sängerin, bekannt aus der US-Version von "The Voice", beeindruckt mit ihrer kraftvollen Stimme. Fans loben Zayns Entscheidung, talentierten Frauen eine Bühne zu bieten und damit ein Zeichen für Gleichberechtigung in der Musikbranche zu setzen.

Zayn Malik, geboren am 12. Januar 1993, stammt aus Bradford in England und wurde durch One Direction berühmt, nachdem die Band in der Show X Factor entdeckt wurde. Seit seinem Ausstieg aus der Band im Jahr 2015 hat er sich als Solokünstler neu erfunden und experimentiert mit verschiedenen Musikstilen. Privat ist Zayn für seine zurückhaltende Art bekannt, doch seine Beziehung mit dem Model Gigi Hadid (29) sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Mit der aktuellen Tournee und der Wahl seiner Band zeigt Zayn, dass er nicht nur musikalisch neue Wege geht, sondern auch gesellschaftliche Akzente setzt.

Getty Images Zayn Malik, Musiker

