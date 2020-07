Was ist da bei Cristiano Ronaldo Jr. (10) los? Der Zehnjährige ist der ganze Stolz seines berühmten Vaters, Cristiano Ronaldo (35). Der Kicker-Profi und sein Sohnemann verstehen sich anscheinend blendend: Beide teilen zusätzlich auch dasselbe Hobby – Wassersport. Diese Leidenschaft könnte dem Vater-Sohn-Gespann nun zum Verhängnis werden: Der Zehnjährige wurde dabei erwischt, wie er allein auf einem Jetski unterwegs war.

Laut The Sun wurde Cristiano Jr. dabei gefilmt, wie er ganz allein auf einem Jetski auf dem Meer unterwegs war. Der bereits gelöschte Clip soll von seiner Tante Elma, der Schwester von Ronaldo, im Netz geteilt worden sein. Auch sein Vater Cristiano soll das besagte Video in seiner Story gepostet haben. Die kleine Spritztour auf dem Wasser könnte nun ernste Folgen für den Sohn von CR7 haben: Die Polizei soll inzwischen die Ermittlungen aufgenommen haben. Der Chef der portugiesischen Wasserwacht soll sich ebenfalls dazu schon geäußert haben. "Es werde geprüft, ob eine Geldstrafe gezahlt werden müsse", so der Beamte.

Nach portugiesischem Recht dürfen nur Erwachsene, die im Besitz eines gültigen Bootsführerscheins sind, einen Jetski allein fahren. Auf Cristiano und seinen Sohn könnte demzufolge eine saftige Geldstrafe zukommen. Für das Fahren eines solchen motorisierten Wassersportgeräts ohne gültigen Führerschein variieren die Bußgelder zwischen rund 296 bis hin zu 2960 Euro für eine Einzelperson.

MEGA Cristiano Ronaldo Jr. im Mai 2019

MEGA Cristiano Ronaldo Jr. im Mai 2019

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo Jr. und sein Vater Cristiano Ronaldo im Juni 2020



