Sie haben sich auf einen Vornamen einigen können! Im Februar dieses Jahres gaben Umut Kekilli (36) und seine Ina Maria Schnitzer bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden – und zwar nur wenige Monate nach der offiziellen Bestätigung ihrer Beziehung. Seitdem halten sie ihre Fans mit regelmäßigen Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden. Nun plauderten die werdenden Eltern im Promiflash-Interview aus, dass sie sogar schon einen Namen für ihren Nachwuchs ausgesucht haben!

"Verraten werden wir es noch nicht, aber der Name fängt auf jeden Fall mit 'K' an", teilten sie gegenüber Promiflash mit. Wann ihre Community den ganzen Vornamen des Sprösslings erfährt, bleibt zunächst ein Geheimnis – vermutlich werden sie diesen mit der Geburt, die gar nicht mehr lange auf sich warten lässt, verkünden. Zunächst erfuhren die Follower der Bald-Mama aber erst einmal via Instagram, welches Geschlecht das Baby hat. "Es ist ein Mädchen", schrieb Ina zu ihrem Post, auf dem sie ihre kugelrunde Körpermitte in einem bordeaux-farbenen Satinnachthemd in Szene setzte.

Der werdende Papa freut sich schon sehr auf seine kleine Prinzessin. Als er von der Schwangerschaft seiner Liebsten erfuhr, war er ganz aus dem Häuschen. "Ich war dann völlig überrascht und habe Tränen geweint", meinte er außerdem in dem Interview.

